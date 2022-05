Ormai la notizia è di dominio pubblico: Lautaro sta per aprire un ristorante in zona Brera. L'apertura è prevista per fine giugno. "Significa che non se ne andrà? Inutile fare previsioni, perché gli scenari di mercato sono infiniti e, soprattutto, il club nerazzurro si trova davanti ad un’altra estate di passione, con una campagna di trasferimenti da chiudere con un attivo di 60-70 milioni e la necessità di dare una sforbiciata del 10-15% al monte ingaggio", avvisa il Corriere dello Sport.