Lautaro è stanco, ma dovrà fare gli straordinari. Secondo il Corriere dello Sport, viste le assenze di Lukaku e Correa, il Toro non avrà modo di tirare il fiato e sarà in campo dall'inizio anche con il Sassuolo. Al suo fianco, ovviamente, Dzeko. Per il resto, vivo il ballottaggio in porta tra Handanovic e Onana, poi riecco Acerbi, Asllani e Dumfries.

PROBABILE INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro.