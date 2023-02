Il Toro ha spazzato via nelle ultime stagioni le ultime diffidenze sul suo conto, alcune delle quali provenienti anche dalla stessa tifoseria nerazzurra: "L’impressione è che finora, anche fra gli stessi interisti, sia sempre prevalso un certo scetticismo, della serie aspettiamo prima di tirare conclusioni, già ne abbiamo visti abbastanza di questi fenomeni, eccetera eccetera. in definitiva il significato di questo derby senza storia e senza avversari dovrebbe essere proprio questo: l’ultimo esame di Lautaro, superato come bersi una gassosa. Dopo aver passeggiato tra le rovine dei campioni d’Italia, assieme ai titoli e ai cori che gli vengono dedicati, è il momento di levargli di dosso ogni residuo di scetticismo, spazzare via tutti i ma-se-però, sollevarlo una volta per tutte dal dubbio, incollandolo in via definitiva sull’album dei top-giocatori".