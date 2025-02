Le tante occasioni sciupate con la Juve fanno tornare d'attualità un tema che pareva accantonato dopo il gol di Arnautovic decisivo con la Fiorentina: la mancanza di valide alternative alla Thu-La.

Come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, se da un lato per il ko di Torino sul banco degli imputati è salito Lautaro, colpevole di aver fallito almeno tre facili chance da rete, dall'altro è chiaro che esiste il tema degli "altri" per evitare la Lautarodipendenza. "La verità è che tutta la carriera di Lautaro ha avuto momenti di grande prolificità, poi interrotti da periodi in cui le sue polveri sono diventate improvvisamente fradice - si legge -. Aveva iniziato il 2025 con 8 centri in 8 gare, ma ora è reduce da 4 di fila a secco. Significa che è tornato quello di un paio di mesi fa? No, perché adesso il suo fisico sta rispondendo al meglio ed è uno dei nerazzurri più in forma. Piuttosto, in certe serate, avrebbe bisogno di una vera spalla, di qualcuno con cui dividere il carico dell’attacco. Normalmente, ci sarebbe Thuram. Che, però, è alle prese con una caviglia ammaccata. E il problema lo condiziona parecchio, come si è visto anche a Torino".

Insomma, manca l'apporto degli altri giocatori del reparto avanzato. Arnautovic, come detto, è stato decisivo con la Fiorentina, ma fino al match con i viola il suo apporto in zona gol in campionato era stato nullo come ricorda il quotidiano romano. Ci si aspettava molto di più da Taremi, quello che in estate qualcuno aveva pronosticato addirittura in grado di mettere a rischio le gerarchie di titolarità: l'ex Porto aveva iniziato discretamente, poi via via l'apporto è calato. "Contro la Juve, avrebbe potuto segnare uno spettacolare gol in rovesciata, ma il resto della sua gara è stato ancora una volta di una mollezza sconcertante - attacca il CdS -. Tanto che Inzaghi l’ha cambiato per disperazione. Allo Stadium si è rivisto anche Correa, ma senza essere in grado di incidere. Lui, come Arnautovic, a fine stagione, farà le valigie. E l’Inter andrà a caccia di almeno un altro attaccante, che possa davvero dare fiato a Lautaro e Thuram. A questo punto, però, è lecito chiedersi se sia il caso di insistere anche su Taremi...".