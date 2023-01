Negli ultimi big match (contro Atalanta e Napoli in campionato e con il Milan in Supercoppa) Edin Dzeko non ha mancato l'appuntamento con il gol, ma adesso Inzaghi spera che il bosniaco possa regalarne altri anche in sfide non proprio di cartello. Esattamente come quella di questa sera contro la Cremonese, dove il Cigno sarà titolare al fianco di Lautaro. Come evidenzia il Corriere dello Sport, infatti, dopo le 4 reti che hanno portato 6 punti in campionato e un trofeo nella sala coppe nerazzurra, Inzaghi ha bisogno dei suoi gol anche nelle gare, solo sulla carta, più agevoli.