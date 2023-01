Le indicazioni del Corriere dello Sport rispetto alla possibile formazione dell'Inter vanno verso la direzione attesa negli ultimi giorni. Sta meglio Lukaku, mentre Brozovic continua a fare personalizzato e punta a un impiego ridottissimo nel migliore dei casi. Il belga punta invece a un minutaggio più massiccio, avendo anche segnato in tutti i derby disputati contro il Milan.

In porta ci sarà Onana, anche perché Handanovic non ci sarà. In difesa Acerbi è in vantaggio su De Vrij, a destra Darmian titolare su Dumfries.