Kvaratskhelia è considerato il pericolo numero uno dall'Inter, almeno secondo il Corriere dello Sport . E allora i nerazzurri starebbero pensando a qualcosa di particolare per limitare il georgiano. "In questo senso, si può dire che Inzaghi abbia rispolverato la classica gabbia , coinvolgendo tre dei sui giocatori della zona destra del campo: Skriniar , Dumfries e Barella - si legge -. Tutti e tre avranno un compito specifico. Che, se rispettato, aiuterà a spostare la bilancia della sfida dalla parte nerazzurra.

L’ingranaggio più importante, evidentemente, è Skriniar. Sarà lui, infatti, il marcatore in prima battuta di Kvara, quello che affronterà il pericolo faccia a faccia. Il difensore slovacco, però, non potrà essere lasciato solo contro Kvara e allora sia Dumfries sia Barella dovranno essere pronti a dargli una mano e quindi ad andare a raddoppiare la marcatura sul georgiano". Tutto molto simile a quanto visto in Champions nell'1-0 contro il Barcellona a San Siro.