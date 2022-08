Vincere a Roma contro la Lazio per mandare un messaggio alle avversarie e per confermare il ruolo da protagonista anche in questa stagione. Lo sottolinea il Corriere dello Sport, che ricorda anche come lo scorso anno l'Inter dovette aspettare il quinto scontro diretto per ottenere i 3 punti: invertire il trend, vincendo subito al primo grande match, sarebbe una bella svolta.