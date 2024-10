Quando cominciano a piovere i gol di tutti gli attaccanti, chiunque scenda in campo, è sempre un buonissimo segno. E pensare che fino allo scorso weekend, l'unico ad aver timbrato il cartellino era stato Thuram...

Come sottolinea il Corriere dello Sport, tra Udinese e Stella Rossa, ecco l'abbuffata: prima Lautaro, poi Arnautovic e Taremi. Tutte le punte di Inzaghi sono andate a segno. Il Toro a Udine aveva scacciato via i fantasmi di un fastidioso digiuno con una doppietta prima del sigillo in Champions. E martedì hanno trovato gioia personale anche i due compagni di reparto scesi in campo, mentre Thuram era rimasto al caldo in panchina.

Ora servirà continuità: le rotazioni sono indispensabili in una stagione così lunga e avere tutti gli attaccanti in salute sarebbe un ottimo biglietto da visita per il prosieguo della stagione. Adesso Inzaghi può fare affidamento su un reparto offensivo in grado di lasciare il segno. E fin dalla prossima partita sarà tutta una questione di conferme.