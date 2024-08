Esame di rilievo per l'Inter oggi a Londra per confermare lo zoccolo duro dei titolari pronti a scendere in campo e a sobbarcarsi qualche straordinario considerando i guai fisici delle possibili alternative come Zielinski, De Vrij e Arnautovic. Questo quanto sottolinea oggi il Corriere dello Sport in vista del match dei nerazzurri con il Chelsea di Maresca (ore 16).

Ci si attendono risposte soprattutto da Thuram, l'unica certezza offensiva al momento a disposizione di Inzaghi. Non ci sarà lo stesso tempo avuto un anno fa, quando il francese si accese dopo un mese e mezzo di rodaggio. E non ci saranno a disposizione neppure test per rimettere in moto la Thu-La che dovrà andare subito a mille in campionato visto che Lautaro non è partito per Londra.

La dura preparazione ha iniziato a lasciare i segni sui muscoli dei campioni d'Italia, ma è necessaria visto la stagione massacrante che li attende. La similitudine a distanza di un anno si ritrova in una difesa appunto da calcio estivo, visto che anche un anno fa i nerazzurri incassarono 3 gol dal Salisburgo, 2 dall’Egnatia e uno a testa da Psg e Al-Nassr prima che il reparto arretrato diventasse l’alleato principale per coronare il sogno della seconda stella, ricorda il quotidiano romano.