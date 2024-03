Battendo Simeone, Inzaghi centrerebbe la centesima vittoria in 148 partite con l’Inter, ma il pareggio per una volta significherebbe impresa. Lo ricorda oggi il Corriere dello Sport nel giorno di Atletico-Inter, ritorno degli ottavi di Champions.

I nerazzurri vogliono rifare la cavalcata europea dello scorso anno, anche se le stagioni sono parecchio diverse tra loro, specialmente se si guarda al campionato.

Occhio però alla trappola Civitas Metropolitano. Rispetto al Porto dello scorso anno, questo Atletico è chiaramente di un livello superiore: un ostacolo duro da superare soprattutto in trasferta. E il Cholo è uno specialista del torneo: undici partecipazioni consecutive, due volte finalista (nel 2014 e nel 2016), 50 vittorie in 102 partite di Champions, solo 5 sconfitte in 49 nel fortino di casa, dove cadde anche la Juve di Allegri e Ronaldo nel 2019 (2-0). Sarà match per cuori forti: in casa l'Atletico sa trasformarsi (quest’anno ha perso solo con l'Athletic Bilbao nella semifinale di Coppa del Re) e recupera Griezmann.