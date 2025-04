Ipotesi di formazione in vista del derby di Milano anche sul Corriere dello Sport di oggi. Intanto la conferma dello stop per Taremi: risentimento muscolare all’adduttore della coscia sinistra e stop di venti giorni, fino al secondo derby di Coppa Italia compreso.

L'Inter arriva in piena emergenza alla sfida di domani. In attacco più che probabile l'assenza di Lautaro, a centrocampo fuori Zielinski e lo squalificato Asllani. Sugli esterni Dumfries e uno Zalewski da dosare. In difesa De Vrij continua ad avere fastidi al ginocchio. E allora diventa probabile una chance per Correa di fianco a Thuram, mentre in mediana Barella e Calhanoglu sono la certezza. La terza maglia se la giocano Mkhitaryan (favorito) e Frattesi, ma l'azzurro giocherà a Parma così come Asllani (che è squalificato domani e anche per l'andata di Champions).

Diversi elementi tra i disponibili non hanno i 90'. Dimarco e Darmian, per esempio, che sono destinati alla staffetta con Carlos Augusto e Zalewski. In difesa tornerà Bastoni. Dubbio Pavard-Bisseck come braccetto destro. Infine la porta: Martinez è favorito su Sommer.