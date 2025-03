Tra i pali torna Sommer, poi chance importante per Frattesi e Taremi: queste le notizie di formazione del Corriere dello Sport in vista del match di stasera contro il Feyenoord.

L'iraniano affiancherà Thuram. che col Monza era rimasto inizialmente in panchina. Dunque, tira il fiato Lautaro, che ieri ha lavorato a parte per affaticamento (al pari di De Vrij). Dal 1' anche Carlos Augusto a sinistra, mentre Zalewski punta a una convocazione per l'Atalanta. Calhanoglu in vantaggio su Asllani.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Taremi.