L'Inter mettere sotto l'Udinese nonostante in campo Inzaghi mandi quasi tutte seconde linee e conquista l'accesso ai quarti di Coppa Italia. I nerazzurri non sono stati spettacolari come all’Olimpico - sottolinea il Corsport -, ma non si sono nemmeno fatti incartare dai friulani, se non per la fase centrale del primo tempo.

Una volta sbloccato il risultato hanno controllato senza mai rischiare, al netto della sassata di Touré al 90’. Seppure né Taremi (palo) né Lautaro si siano sbloccati, l’ulteriore buona notizia per Inzaghi è che non si sia fatto male nessuno.