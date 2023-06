L'Inter si aggrappa anche ai precedenti. In particolare - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - sono tre i giocatori che hanno già battuto in passato Pep Guardiola: si tratta di Lukaku, Dzeko e Mkhitaryan. Il belga, per tre volte ai tempi dell'Everton, ha mandato ko il catalano, peraltro segnando in ogni gara. Resta il ko in Supercoppa europea quando Pep allenava il Bayern. Anche l'armeno ha incrociato e battuto l'allenatore ai tempi della Bundesliga: 3 vittorie e 2 gol per Micky con la maglia del Dortmund contro i bavaresi guidati dallo spagnolo. Infine il bosniaco che ha affrontato Guardiola proprio in Champions: lui nel City e Pep nel Bayern. Un successo in tre sfide per Dzeko, che trovò anche la via del gol.

"In realtà, allora, il migliore nei confronti diretti con Pep sarebbe Inzaghi. Solo che bisogna tornare indietro a quando entrambi erano ancora calciatori. Simone giocava nella Lazio, Guardiola nel Brescia. Beh, Inzaghi vinse entrambe le volte, 5-0 (con gol) e 3-1. Fare tris, stavolta in panchina, evidentemente, sarebbe straordinario…", si legge sulla rosea.