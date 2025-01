Ieri, per Frattesi, una mezzora in campo a Venezia con più ombre che luci, come riferisce il Corriere dello Sport. E sempre il quotidiano romano conferma: l'Inter non ha né la necessità né la voglia di cedere il centrocampista, così come Inzaghi è contento di averlo in rosa. Per cui, niente sconti: il prezzo di 45 milioni è noto (secondo il CdS trattabile fino ai 40, non di meno) e non si scappa.

L'agente Riso e la Roma sono al lavoro per presentare la prima reale offerta ai nerazzurri e tentare di chiudere l'affare in questa finestra di mercato. Considerando la situazione non propriamente brillante dei giallorossi dal punto di vista finanziario, e con il FFP Uefa da rispettare, la proposta - secondo il CdS - sarà di un prestito oneroso con l’obbligo di riscatto vincolato a determinate condizioni, con il possibile inserimento di Cristante in prestito per sei mesi se la società non dovesse ricevere altre offerte di trasferimento a titolo definitivo per il suo mediano.

"L'affare Frattesi è possibile ma non per questo la trattativa si svilupperebbe in tempi brevi. Anzi, probabilmente Inzaghi chiederebbe di chiuderla dopo i due impegni di Champions contro lo Sparta Praga (22 gennaio) e il Monaco (29 gennaio) vista l’emergenza nel reparto e l’impossibilità di inserire nuovi elementi nella lista Uefa fino alla fine di questa fase del torneo", si legge.