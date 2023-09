Uno ha fatto doppietta contro l'Ucraina, l'altro doppietta contro la Svezia. Ma per Frattesi e Arnautovic non è ancora giunto il momento di partire titolari con la maglia dell'Inter come invece hanno fatto con Italia e Austria. Come spiega il Corsport, vedendoli impegnati con le loro nazionali, verrebbe naturale candidarli per l'undici titolare anti-Milan, ma non andrà così perché Inzaghi la pensa diversamente. "Nel derby partirà la stessa squadra che ha giocato e vinto le prime 3 gare del campionato.

Mentre i primi veri avvicendamenti scatteranno la prossima settimana con l’inizio della Champions. Insomma, sia Frattesi sia Arnautovic dovranno mordere nuovamente il freno. Giocheranno, ma facendo staffetta con un compagno: Mkhitaryan e Thuram i candidati. Con tutte le chance, però, per mettere la loro prima firma sotto a un derby".