Come previsto, ieri si sono allenati in gruppo sia Frattesi che Acerbi: dopo Thuram, due recuperi importantissimi per Inzaghi. Ma se per il francese è certo uno spezzone di gara, per gli altri due bisognerà valutare.

Come spiega il Corriere dello Sport, inoltre, ancora un po' di pazienza per Calhanoglu: il turco si rivedrà a Bologna, qualche giorno prima di Madrid. A partita in corso Buchanan verrà impiegato a sinistra, mentre sulla fascia destra spazio a Dumfries.