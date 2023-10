I fischietti saranno comunque distribuiti dalla Curva Nord prima dell'ingresso dei tifosi al Meazza, poi dipenderà dalla volontà individuale se tenerli in tasca o utilizzarli e andare incontro a una possibile multa. Ma - come ricorda il Corsport - si può fischiare Lukaku anche senza fischietti...

E allora, in caso di fischi o fischietti, cosa succederà in campo? Responsabilità all'arbitro Maresca: starà alla percezione del direttore di gara capire se il rumore nel caso arrecherà o meno danno alla regolare evoluzione del gioco. In tal caso, la situazione potrebbe anche condurre alla sospensione del match secondo il quotidiano romano.