Chi giocherà in mezzo al campo assieme a Gagliardini e Brozovic? Il Corriere dello Sport informa: "Stando alle indicazioni della seduta di ieri, il favorito pare Eriksen. Che, nel caso, tornerebbe titolare a distanza di 40 giorni dall’ultima volta, ovvero dal match con il Parma - si legge -. In alternativa ad Eriksen ci sarebbe Sensi che, però, il tecnico nerazzurro non ritiene ancora pronto per giocare dall’inizio, ma solo a gara in corso. Attenzione, poi, alla soluzione a sorpresa, ovvero all’innesto di Sanchez alle spalle di Lukaku e Lautaro. Finora, Conte è ricorso al tridente solo in caso di necessità e sempre in corsa. Tuttavia, è altrettanto vero che quella con lo Shakthar è una gara da vincere a tutti i costi. Dovesse partire con il cileno dall’inizio, non sarebbe da escludere la scelta di Darmian sulla destra, al posto di Hakimi, così da avere una squadra meno sbilanciata".

PROBABILE INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Lautaro.

