Anche il Corriere dello Sport conferma: si avvicina il rinnovo di Denzel Dumfries. Le parti sono costantemente in contatto e il traguardo appare finalmente vicino per la firma da 4 milioni di euro netti a stagione fino al 2027.

La sensazione - si legge - è che l'annuncio non sia lontano. Si tratta di trovare l’ultima quadra, ma l’impalcatura dell’accordo è pronta ed è stata accettata dall’olandese e dal suo entourage. L'Inter è sempre rimasta ferma sulla sua proposta, che non prevede la clausola rescissoria come invece richiesto dagli agenti del neerlandese. L'entourage di Dumfries si aspettava un interesse maggiore in giro per l'Europa, ma i consensi raccolti in giro non hanno soddisfatto nessuno.