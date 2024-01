Uno dei punti di forza su cui lavorerà Simone Inzaghi in questi giorni è quello degli esterni, un reparto in cui ci sono state defezioni che, come spiega il Corriere dello Sport, hanno tolto un po' di forza alla squadra. Dumfries si è appena riaffacciato tra i disponibili, Dimarco lavora per esserci prima possibile dopo un risentimento muscolare col Lecce. Cuadrado starà fermo per un po'.

L'arrivo di Buchanan darà un'opzione in più, ma andrà inserito in un contesto nel quale ci cono giocatori che hanno già dato tanto. Dimarco è a 3 gol e 5 assist, Dumfries a 2 più 4. Saranno rientri importanti, così come quello di Lautaro, che oggi capirà se potrà esserci o meno contro il Verona. Farà di tutto per recuperare.