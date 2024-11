La fase difensiva, in questa prima parte di stagione, ha fatto tribolare non poco Inzaghi. I punti sono arrivati, l'Inter è in linea, ma qualche disattenzione di troppo ha fatto perdere un po' di terreno.

Ma oggi il Corriere dello Sport mette in evidenza una statistica particolare che fa capire come la barca sia stata raddrizzata da questo punto di vista: i numeri dicono che l'Inter non subisce gol in trasferta da più di un mese. Sommer, infatti, è rimasto imbattuto nelle ultime tre trasferte: 0-1 a Roma il 20 ottobre, 0-1 a Berna contro lo Young Boys il 23 ottobre, 0-3 a Empoli il 30 ottobre. Un filotto di tre match consecutivi fuori casa con la rete immacolata. L'ultimo gol incassato lontano da San Siro risale allo scorso 28 settembre per mano dell'Udinese.