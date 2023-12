Le brutte notizie di De Vrij e Dumfries sono compensate parzialmente dal rientro immediato di Bastoni e da quello prossimo di Pavard. Come spiega anche il Corsport, l'azzurro si rivedrà già con l'Udinese, anche se difficilmente partirà dall'inizio, mentre il francese punta a una convocazione per la Lazio, che però non appare scontata.

Contro i friulani, sabato sera, Inzaghi quindi potrebbe decidere di confermare Carlos Augusto come braccetto sinistro, completando la linea di difesa con Acerbi e Darmian. Bisseck l'unica alternativa visto che Cuadrado non ha i 90 minuti.