Dalla Lu-La alla Thu-La. Sembrava impossibile - come scrive oggi il Corsport - e invece Lautaro ha trovato un partner altrettanto affiatato. Lukaku pareva essere l'attaccante impossibile da pareggiare per incastro con il Toro, ma ecco Thuram che non solo non fa soffrire di nostalgia l'argentino, ma addirittura lo esalta ancora di più come dimostrano i gol della passata stagione: 27 centri in 44 partite.

Come spiega il quotidiano romano, Thuram non è solo la spalla di Lautaro: sarebbe riduttivo e questo avvio di stagione sta confermando tale tesi. Il francese si è evoluto definitivamente ed è diventato un attaccante altrettanto prolifico, senza disperdere le sue qualità originali.

E domani sera saranno di nuovo in coppia dopo l'inserimento di Taremi dal 1' contro l'Arsenal. Il francese è entrato a gara in corso (minuto 62) proprio al posto del capitano.