Per un Palacios che ha finalmente trovato i suoi primi minuti da interista, lasciando peraltro buonissime impressioni, c'è un Buchanan che non vede l'ora di tornare a sentirsi utile.

Il canadese, a causa del brutto infortunio patito lo scorso luglio durante la Coppa America, è rimasto forzatamente ai margini della squadra per tornare ad allenarsi in gruppo di recente. Un recupero lungo, ma non così tanto come temuto nei primi momenti. Con la Juve è tornato per la prima volta tra i convocati, rimanendo in panchina così come con l'Empoli. Visto l'infortunio di Carlos Augusto, adesso Inzaghi ha bisogno di un'alternativa anche a sinistra e - secondo il Corriere dello Sport - domani contro il Venezia, in caso di risultato indirizzato, potrebbe scoccare l'ora di Buchanan.