Mentre tutti sembrano in riserva, Nicolò Barella sprinta. Come sottolinea oggi il Corsport, il centrocampista nerazzurro appare in grande crescita di condizione, merito anche di un richiamo di preparazione impostato in inverno che ora gli consente di essere brillante come visto contro l'Empoli.

Il sardo classe 1997 ha smaltito in fretta la delusione europea e - come sottolinea il quotidiano romano - anziché accusare il contraccolpo è diventato un esempio per i compagni, con tanto di reset mentale e rincorsa sfrenata verso una pratica scudetto da chiudere. Poi ci sarà spazio per gli Europei in Germania. Ma ora testa all'Inter: tutto pronto per la sgasata finale.