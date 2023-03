Nessun rischio e un po' di riposo utile per ricaricare le batterie. Nell'ultimo impegno della Nazionale a Napoli, Nicolò Barella è uscito in anticipo per un lieve trauma (un pestone) che non preoccupa l'Inter in vista dei prossimi impegni al rientro dalla sosta: il centrocampista sardo dovrebbe recuperare in fretta, ma per il ct Mancini non era il caso di portarlo a Malta.