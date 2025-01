Anche il Corriere dello Sport parla del "caso Asllani". Dopo la buona prova di Venezia, il tema è tornato d'attualità vista la prestazione insufficiente di mercoledì sera nel recupero con il Bologna. E c'è un elemento di novità come evidenziato dal quotidiano romano: i mormorii di San Siro.

Alcuni tifosi nerazzurri - racconta il CdS - hanno iniziato a presentargli il conto tra mugugni e qualche fischio, che soprattutto al momento della sostituzione nella ripresa non sono di certo passati inosservati. La differenza con Calhanoglu è notevole e ovvia, anche perché non si notano passi in avanti dell'albanese dopo il lungo apprendistato.

E allora siamo al bivio per la dirigenza nerazzurra: continuare a puntare su Asllani o individuare un altro profilo sul mercato. Da par suo, il centrocampista proverà a riprendersi proprio nel match da ex contro l'Empoli.