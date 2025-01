C'è anche un altro giocatore dell'Inter che piace alla Roma: si tratta di Buchanan, l'esterno canadese reduce da un lungo stop per l'infortunio grave patito in Coppa America con il Canada la scorsa estate.

Secondo il Corriere dello Sport, l'ex Club Bruges, che sta trovando poco spazio con Inzaghi, piace ai giallorossi per le sue qualità e la sua duttilità: può giocare sia a destra che a sinistra, può interpretare un ruolo più difensivo ma al tempo stesso spingere da esterno a tutta fascia. La Roma ha chiesto informazioni, l’Inter ha fatto sapere che non lo darà via in prestito secco. Servirà una buona offerta per farlo partire da Milano.