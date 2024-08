Pierluigi Gollini è arrivato al Genoa per rimpiazzare Josep Martinez, ma dopo l'esordio contro l'Inter non si è ancora preso il Grifone. Lo assicura lo stesso portiere, protagonista oggi di un'intervista sulle pagine de La Gazzetta dello Sport.

Il primo mattone contro l'Inter: la respinta su Lautaro che ha tenuto i rossoblù in partita ed è stata votata come uno dei migliori interventi della giornata. Si è già preso il Genoa?

"No, ci vorrà tempo. Però è stato un ottimo inizio. Ho trovato un ambiente bellissimo. E poi lo spogliatoio: umile, coeso. Facile inserirsi".

Lei aveva bisogno di ritrovare continuità fra i pali.

"Quando ti chiamano devi farti sempre trovare pronto, ma dipende da come uno vive la situazione. Per me era naturale".

Gollini perfetta scelta per il dopo-Martinez, che impostava il gioco dal basso.

"Mi sono sempre divertito a interpretare così il ruolo. Non dimentichiamoci che alla Spal sono nato difensore, mi piace essere coinvolto nel gioco".

È in credito con il destino?

"No, a Napoli è stata un'esperienza splendida, sarò sempre grato per l'opportunità avuta".