Un like che di certo non avrà fatto piacere ai tifosi dell'Inter. Dell'approvazione social di Mauro Icardi per un post di Joao Cancelo che celebrava la vittoria ella Juventus a Napoli se n'è già parlato ieri (RILEGGI QUI), e oggi la Gazzetta dello Sport approfondisce: "L’orario in questa parentesi non è banale. Perché il messaggio postato da Cancelo su Instagram è della mattinata di ieri, poco prima o poco dopo l’incontro tra Spalletti (e il dottor Corsini) e Icardi ad Appiano, dove l’argentino ha confermato di non sentirsi ancora pronto a rientrare. Insomma, un atteggiamento poco professionale che chiaramente non è piaciuto prima di tutto ai tifosi - si legge -. Qualcuno infatti ha subito sottolineato la cosa rispondendo proprio al profilo social di Mauro: «Questo gioco dei like sta sfuggendo di mano». Ecco, poche parole per centrare appieno il punto: possibile che Mauro non si renda conto di cosa sta facendo? Oppure ha deciso di provocare il club mettendosi di fatto anche contro i tifosi? La versione dell’entourage del giocatore fatta filtrare poi nel pomeriggio è che Mauro voleva omaggiare la frase scelta da Cancelo senza accorgersi che fosse una foto di festa Juve. Sarà, ma di il «cuoricino» non è mai stato rimosso e sa tanto di forzatura".

