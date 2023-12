L'Alcione Milano sogna la Serie C, ma anche la B. In un'intervista al Corriere dello Sport, il presidente Giulio Gallazzi rivela: "Ora puntiamo alla Serie C, ma la nostra vera dimensione sarebbe la B. Saremmo già in C se non fosse che Milano, capitale economica del Paese e sede olimpica, non ha nessun altro campo autorizzabile per i professionisti, escluso San Siro. Se sei ripescato non puoi giocare in deroga e noi Milano non la vogliamo lasciare".

"Dove vedo l’Alcione tra 5 anni? In B. Siamo partiti dalla Promozione, ma abbiamo in mente la strada da seguire. La sede è a 200 metri da San Siro?Sarebbe bello attraversare la strada, anche perché in Serie B difficilmente potremmo restare all’Arena. Inter e Milan hanno altri progetti e noi ci siamo già candidati. Se potesse diventare uno stadio più contenuto farebbe proprio al caso nostro".