Capitolo portieri: su chi puntiamo? "Scelta da non sbagliare. Vale la pena spendere dei soldi, perché se schieri un giocatore che prende tanti gol parti ad handicap. Maignan costa 45 crediti, ma ha tutto per ripetersi e farà tanti clean sheets. Handanovic (40) vorrà congedarsi con un’ultima grande stagione, ma occhio alla difesa dell’Inter, specie se partisse uno del livello di Skriniar. Se invece volete risparmiare, io andrei su Montipò del Verona (23). Non mi dispiacciono neppure Provedel (20) che alla Lazio può essere titolare e Vicario (22)".

Siamo alla difesa.

"Bremer (39) non deluderà alla Juve, è prontissimo per una grande e assicura anche qualche gol. Assicuratevi almeno un terzino di spinta, che può finalizzare l’azione o servire l’assist. Dimarco a 19 crediti può essere un affare, Biraghi è un bel profilo ma costa 27. Da Igor della Fiorentina (18), mi aspetto buone cose soprattutto se restasse Milenkovic. Non mi farei sfuggire Scalvini a 12: giocherà anche a centrocampo. Il grosso del budget spendetelo per 4 giocatori di livello, poi non abbiate paura di scommettere su qualche giovane delle piccole. De Winter costa solo 2 milioni e a Empoli può essere titolare".

Centrocampo.

"Occhio ad Asllani (22), sulla carta è solo il vice-Brozovic, ma è talmente bravo che finirà per giocare diverse partite anche insieme al croato".

Arriva l’attacco, per cui si deve spendere la gran parte dei 500 milioni a disposizione.

"Se ci siamo tenuti il budget per un top player, io consiglio Vlahovic (89) più di Immobile (92) e Lukaku (85). Il serbo è un animale da gol e sarà lui il terminale di tutte le azioni della Juve. Calcia i rigori e una big ne può avere tanti in 38 partite".