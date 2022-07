Altre parole di Alessandro Florenzi, che in questi giorni non si sta risparmiando in quanto a dichiarazioni. Ecco alcuni passaggi della sua intervista alla Gazzetta dello Sport.

È stato il gruppo il segreto dello scudetto?

"Sì, il gruppo. Il mister ci ha detto una frase: “Il successo cambia le persone”. Dobbiamo far sì che a noi non avvenga. Il mister in questo è molto bravo".