Lunga intervista per Roberto D'Aversa a Tuttomercatoweb. Il tecnico, oggi alla ricerca di una panchina, parla anche di alcuni giocatori passati attraverso la sua guida come Bastoni o Dimarco, nonché dell'addio di Conte al Tottenham. "Sorpreso? Un po' si perché già dall’anno scorso stava portando avanti il suo lavoro - dice -. Antonio è un allenatore che si conosce, è uno dei migliori e quando allena vuole vincere. Su questa situazione credo che abbia influito molto anche il problema fisico e l’intervento che ha avuto. Credo che il rapporto si sia interrotto in maniera corretta da parte di entrambi. Vuole tornare in Italia? Credo di si. Lo ha dichiarato anche lui pubblicamente che comunque l’Italia è sempre l’Italia”.

D'Aversa, come detto, parla anche di Bastoni e Dimarco. "Ha una efficacia nel passaggio in verticale non comune fra i giocatori top a livello europeo - dice il tecnico di Bastoni -. Dal mio punto di vista deve migliorare sotto il profilo della cattiveria del difensore, ma credo sia già un top player. Sulla costruzione dell’azione è fra i migliori al mondo. Dimarco? Ha pagato il fatto di non poter giocare ai più alti livelli per via di non essere molto alto. Ma il piede che ha lui difficilmente lo si può ritrovare in altri calciatori. Con me è cresciuto sotto il profilo difensivo, ma credo che nel suo percorso gli sia servita molto l’esperienza di Verona con Ivan Juric dove ha lavorato sul riferimento e cambiato anche ruolo".