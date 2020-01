Il Corriere della Sera propone oggi un punto della situazione sulle tante operazioni di mercato in corso per l'Inter. Dallo scambio Spinazzola-Politano (Marotta "non è convinto della formula del trasferimento: preferirebbe un prestito con diritto di riscatto", di conseguenza "potrebbe saltare tutto") al blitz londinese di Ausilio (il ds "ha incontrato Martin Schoots, il procuratore del giocatore, a cui ha recapitato l’offerta da sottoporre al vaglio della società londinese che chiede 20 milioni, si parte da una prima proposta di 10 ma c’è la disponibilità a salire fino a 15"), fino alle operazioni in uscita.

Un anno e mezzo dopo il gol decisivo per la qualificazione in Champions, siglato contro la Lazio all'Olimpico e che è costato il quarto posto ai biancocelesti, proprio l'uruguaiano è stato proposto alla società di Lotito.

