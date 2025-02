"La più scivolosa delle previsioni, quella sull'esito dei sorteggi delle coppe europee, vive qui una nuova temeraria puntata, perché dopo aver elogiato la sorte per gli accoppiamenti dei playoff di Champions - tutti risoltisi poi in modo rovinoso - sarebbe ora puerile nascondersi sostenendo che le urne degli ottavi ci siano state nemiche". Apre così la sua considerazione post-sorteggi di Nyon, Paolo Condò che a proposito dei verdetti dettati dalle urne che hanno delineato il quadro della fase a eliminazione diretta delle competizioni europe si esprime sulle colonne dell'edizione odierna del Corriere della Sera:

"L'Inter ha pescato il Feyenoord che è meno forte del Psv, Lazio e Roma hanno evitato il derby fratricida e la Fiorentina e stata si chiamata col fastidioso Panathinaikos, ma così ha evitato in prospettiva il favorito Chelsea" ha continuato nella panoramica degli accoppiamenti europei che riguardano le squadre 'nostrane'. "La novità di quest’anno è l’accoppiamento tennistico che dagli ottavi all'ultimo atto all'ultimo atto disegna nelle tre coppe i corridoi da percorrere e di conseguenza le squadre evitate fino all'eventuale finale. E in questo senso i sorteggi di ieri sono stati un giro in pasticceria per tre. Inter, Lazio e Fiorentina sono state promosse amenamente agli ottavi nelle rispettive coppe, e hanno ricevuto per questo dalla sorte un trattamento di favore (che non era scontato)".

E a proposito della squadra di Inzaghi, Condò continua: "L'Inter (che ha tutti i ritorni, uno sicuro, due eventuali, in casa) non ha avversarie impossibili da qui alla finale di Monaco perché le corazzate sono finite dall’altra parte del tabellone e se "non si farà sorprendere dal Feyenoord, e dopo quanto accaduto al Milan la parabola dell'uomo avvisato è quasi gridata, troverà poi la superstite del derby tedesco fra Bayern e Bayer, dove la prima ha più peso e la seconda più gioco) e in semifinale quasi certamente il Barcellona, sulla carta superiore ma che ha nell'Inter la propria kryptonite. Gli esempi storici non mancano".