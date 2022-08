Paolo Condò analizza oggi per La Repubblica il calendario di una stagione in cui bisognerà fare i conti con il Mondiale a novembre-dicembre. "L’ipotesi per fortuna è tramontata, ma la Lega di A aveva studiato per mesi la fattibilità di un tristissimo torneo negli Stati Uniti per i resti dei nostri club, da giocarsi in contemporanea, a ulteriore sottolineatura del disastro sportivo della (seconda) qualificazione mancata. L’idea era sbagliata ma partiva da una questione reale: per quasi due mesi i giocatori italiani, e gli altri non meritevoli del Qatar, verranno pagati soltanto per allenarsi - dice Condò - Le vacanze invernali del campionato italiano non sono state minimamente toccate dallo stravolgimento del calendario. A chi conviene? Senza indulgere al complottismo, è probabile che a incidere sulla decisione sia stata la solita quota di pigrizia intellettuale. Però il periodo post-Mondiale, con i migliori giocatori affaticati dal torneo - non sono escluse vacanze ad hoc, specie a chi dovesse arrivare fra le prime quattro, giocando quindi sette match -, è quello in cui a logica gli agguati delle squadre piccole dovrebbero risultare più pericolosi".