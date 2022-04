Il Milan vince al fotofinish in casa della Lazio e tiene in vita le speranze scudetto. "L’Inter è più forte e molto lascia pensare che nel recupero di mercoledì imprimerà alla sua andatura lo scatto decisivo: se succederà sarà esclusivamente per suo merito, perché mentre il Napoli si è squagliato sul più bello il Milan continua a correre al di là dei propri limiti, come dimostrano i 5 punti guadagnati sulla scorsa stagione, unica delle sette “cugine” europee in attivo con la Roma (Mourinho segna per ora un +3) a fronte dei distacchi anche pesanti delle altre", sottolinea Paolo Condò su Repubblica.