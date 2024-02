Immancabile l'intervista a Piero Ceccarini prima di Inter-Juventus. Stavolta l'ex arbitro del famigerato Derby d'Italia dello scandalo stagione 97/98 ha parlato a Repubblica. "Siamo all’assurdo. Sono passati sei anni dall’episodio Pjanic-Rafinha e da allora Orsato non ha più arbitrato una partita fra Inter e Juventus. Ma come si fa?", si domanda l'ex fischietto, livornese come Allegri.

"Io l’anno dopo, nonostante la bufera, arbitrai l’Inter in partite importanti. Evidentemente da questo punto di vista siamo addirittura tornati indietro - evidenzia Ceccarini -. Orsato è il miglior direttore di gara italiano, uno dei migliori al mondo, possibile che non ci sia un modo per affidargli Inter-Juve? Il governo del sistema arbitrale dovrebbe imporsi con i club e con il pubblico. Dovrebbe anche provare a parlare con lo stesso Orsato per tranquillizzarlo, se ha qualche timore. L’Inter negli ultimi anni l’ha arbitrata, tanto vale allora assegnargli anche le gare con i bianconeri. Sarebbe un bel segnale".

"La VAR? Aiuta a non sbagliare, però oggi viene usato male. Dovrebbe spegnere le polemiche nei casi più gravi, ma l’obiettivo viene regolarmente mancato. Non c’è uniformità di giudizio sugli episodi. Con la scusa del protocollo, lo si usa o non lo si usa a seconda dei casi. Iuliano e Ronaldo? L’ho già detto tante volte: il difensore era fermo e l’attaccante si muoveva. Ho un rimpianto: se avessi fischiato fallo in attacco, l’azione non sarebbe ripartita e non ci sarebbero state tante polemiche. Invece mi trovai in mezzo al vortice, per mesi".