Oggi il Corriere dello Sport parla anche più in generale delle strategie che l'Inter metterà in atto per rinforzare la squadra sia dal punto di vista tecnico che di personalità. "Il primo colpo, Diego Godin, è già stato piazzato, ma ne arriveranno altri. In tutti i reparti - si legge -. La proprietà non potrà investire a piacimento e avere in tasca la qualificazione alla Champions (che vuol dire 50-60 milioni garantiti) aiuterebbe, ma l’ambizioso progetto di Suning legato Inter andrà avanti. Indipendentemente anche da chi siederà in panchina. Perché Spalletti, al di là del contratto fino al 2021, di chance di restare ne ha poche. E il fantasma di uno tra Conte (favorito) e Allegri tra poco più di due mesi si materializzerà, mentre per il futuro a lungo termine occhio a Simeone e Conceição".

