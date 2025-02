Roberto Boninsegna, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, parla del Derby d'Italia. "Questa è una partita da tripla, non vedo un favorito netto stavolta: diciamo che in una sfida di questo livello, con tutto ciò che c’è in ballo, può succedere davvero di tutto...".

"Avrei detto senza esitare l’Inter se si fosse giocato a San Siro ma, visto che la gara si disputa a Torino, sarà tutto molto più equilibrato e con uno svolgimento imprevedibile - assicura Bonimba -. Va considerata anche la campagna di rafforzamento dei bianconeri in inverno: penso che in una partita così gli innesti arrivati dal mercato possano pesare e Thiago Motta li sta mettendo in campo più o meno tutti".