Col Lecce eri assente per squalifica. Come analizzi questa sconfitta?

"Ero in tribuna, ma avevo voglia di scendere in campo. Il Lecce è una buona squadra, con le prime in classifica ha sempre fatto bene. È stata una partita in cui loro hanno fatto due gol con due tiri in porta, siamo stati un po' sfortunati. Abbiamo analizzato subito gli errori per cercare di fare meglio nella prossima gara".



Poi c'è anche lo scontro diretto col Milan di domenica. Che gara ti aspetti a San Siro?

"Il Milan è una grande squadra, sarà una bellissima partita visto che si giocherà in un San Siro pieno. Stiamo già analizzando l'avversario, sarà importante curare ogni aspetto, ma soprattutto sarà importante entrare con la giusta cattiveria e la giusta grinta".



L'obiettivo però resta quello di tornare in Europa, visto che la corsa è ancora parecchio aperta.

"Noi pensiamo di far bene partita dopo partita, come ci dice Gasperini dobbiamo sempre dare il 100%. Poi se nelle ultime giornate avremo l'occasione di poterci giocare la Champions o l'Europa League ovviamente faremo il massimo per raggiungere la miglior posizione".



Tornando alle cifre e ai ruoli: difensore goleador, centrocampista che si può inserire, giovane di talento. Come stai gestendo le tante voci di mercato che ti riguardano?

"Bene, per la maggior parte me le mandano i miei amici amici, ma non gli do tanto peso. Non guardo queste cose, sono focalizzato sull’Atalanta, cerco di far bene qua".



Hai detto che un giorno ti piacerebbe giocare in Premier League. Perché?

"Per me è il miglior campionato che c’è, per l'intensità. Una volta in carriera, non so neanche quando, mi piacerebbe giocarci"