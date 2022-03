Alessandro Altobelli commenta per il Corriere della Sera la situazione dell'Inter dopo l'eliminazione in Champions League. "Dalle due partite giocate contro gli inglesi l’Inter meritava qualcosa in più. Quando siamo rimasti in dieci, per l’espulsione di Sanchez, avrei osato mettendo Dzeko; a Inzaghi però non si può rimproverare nulla. Senza più la Champions, l’obiettivo è lo scudetto della seconda stella - afferma 'Spillo' - Il successo a Liverpool rimane una grande impresa e deve essere uno stimolo. Nelle ultime partite di campionato l’Inter ha faticato, nel gioco e nei risultati, facendosi recuperare e sorpassare. È il momento di accelerare, hanno dimostrato di essere una squadra europea, possono e devono farlo. Il Milan è la squadra da battere, ce la vedremo con loro fino alla fine del campionato. Ha più continuità delle altre, ha dimostrato di saper gestire bene gli scontri diretti, mentre il Napoli tende a perdersi nelle partite che contano. Occhio alla Juve però, se batte l’Inter rientra".