Facundo Lescano è indubbiamente la punta di diamante del mercato di gennaio dell'Avellino, dove è arrivato al termine di una trattativa della quale il direttore sportivo del club irpino Mario Aiello non nasconde le difficoltà: “Lescano non sarebbe mai venuto qui, senza la storia del club e la serietà della società. L’operazione è stata complessa, nata due settimane prima che uscisse la notizia ed è stata portata avanti con efficacia dal presidente. L’Avellino ha messo a segno un investimento importante”, ha dichiarato Aiello ai microfoni di PrimaTivvù.

Non solo Lescano, comunque, ha rinforzato l'attacco biancoverde: "Abbiamo voluto rinforzare il reparto offensivo, per questo abbiamo preso in prestito Jan Zuberek dall’Inter, come alternativa a Patierno e Lescano. A questi, ovviamente, non va dimenticato Campanile“.