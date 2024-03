Dopo una cavalcata imperiosa nel 2024, l'Inter ha registrato due stop nelle ultime due gare, uscendo di scena dalla Champions League e perdendo due punti in campionato a causa del pari contro il Napoli. Risultati fisiologici secondo Walter Zenga: "Se le cose non vanno come devono, si parla di stanchezza o altro in questi casi - le parole dell'Uomo Ragno al canale Youtube del club nerazzurro -. C'è da tenere presente che questo è il primo pareggio in campionato dopo una serie di vittorie, poi l'eliminazione per mano dell'Atletico rientra nel contesto di una partita che puoi perdere. A Madrid, dopo l'1-0 di Dimarco, penso sia subentrato il pensiero 'ora non ci fanno gol'. E' successo anche a noi ai Mondiali del '90, sono cose strane che entrano nella testa della squadre. In campionato, comunque, la squadra di Inzaghi ha ampio vantaggio per proseguire il suo percorso verso la seconda stella".