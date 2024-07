Dopo l'esperienza positiva al San Gallo e nonostante l'interesse della Sampdoria, per Mattia Zanotti si prospetta una permanenza in terra svizzera e stavolta a titolo definitivo. Sarebbero ormai prossime alla conclusione le trattative tra l'Inter e il Lugano per la cessione dell'esterno classe 2003 cresciuto nelle giovanili nerazzurre.

Secondo Oggi Sport, Zanotti andrà al Lugano per 2 milioni più bonus e una percentuale destinata all'Inter in caso di rivendita.