Ospite in collegamento su Sky Sport durante 'Calciomercato - L'Originale', Paolo Zanetti, tecnico dell'Empoli, torna anche sull'addio di Guglielmo Vicario, partite a Londra destinazione Tottenham ma accostato anche all'Inter: "È pronto per una big, sarebbe stato il portiere perfetto per l'Inter - assicura -. Penso sia stata una questione di tempi, è arrivata un'offerta importanate dal campionato migliore del mondo e lui è andato dove merita. Ha un grande talento e immense doti umane. Per lui sarà un punto di partenza".