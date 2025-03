Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, è passato quest'oggi a salutare il Banfield, club argentino che ha preceduto il suo approdo all'Inter da giocatore, facendo anche un giro in bicicletta nella proprietà di Luis Guillón. Si è presentato per dare uno sguardo alla squadra delle riserve, impegnata contro il Boca Juniors, così i ragazzi delle diverse categorie del Banfield hanno colto l'occasione per fargli qualche domanda, chiedendogli qualche curiosità e scattare qualche foto.

